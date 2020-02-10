ولادة مكة تسمح بالمرافق أثناء الولادة

حسين العلي(صدى):

ضمن إطار سعي مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة لتصبح صديقة للأم والطفل بدأت المستشفى بالسماح بوجود مرافق يقدم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل ألآم المخاض في غرفة الولادة مع ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

وجاء هذا القرار تماشياً مع سياسات وإجراءات وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

ومن هنا أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي التطور الكبير الذي تتمتع به المستشفى وما تمتلكه من تجهيز طبي عالي وكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

من جانب آخر أبان المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور / هلال المالكي أن ولادة مكة تحرص دائماًعلى تهيئة الأم الحامل لتخطي مراحل الولادة بسلاسة تامة متمنياً لجميع الأمهات الحوامل ولادة ميسرة وسهلة بإذن الله تعالى.