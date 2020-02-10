تناول الطعام بأيدينا يجعله ألذّ

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل، إذ أن لمس الطعام يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاء.

وذكر العلماء الذين أعدوا الدراسة، أن «القدرة على لمس الطعام بأيدينا تقوّي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم؛ فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذّ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة».

يذكر أن الدراسة أجريت في معهد ستيفنز للتقنية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.