‏بالفيديو.. شاب يطلق النار من «رشاش» وبجواره أسد ودماء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو مثير للجدل، عن لحظات مخيفة لشخص يطلق النار بسلاح رشاش داخل منزل وبجواره أسد ودماء.

وأظهر الفيديو، جلوس الشاب على سيارة متوقفة وعليها آثار دماء فيما كان بجوارها أسد يجلس على دماء أيضًا؛ حيث هرب الأسد حينما قام الشخص بإطلاق النار ليستعرض الفيديو محتويات السيارة التي ضمت أسلحة نارية متعددة.