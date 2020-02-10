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‏بالفيديو.. شاب يطلق النار من «رشاش» وبجواره أسد ودماء

‏بالفيديو.. شاب يطلق النار من «رشاش» وبجواره أسد ودماء
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو مثير للجدل، عن لحظات مخيفة لشخص يطلق النار بسلاح رشاش داخل منزل وبجواره أسد ودماء.

وأظهر الفيديو، جلوس الشاب على سيارة متوقفة وعليها آثار دماء فيما كان بجوارها أسد يجلس على دماء أيضًا؛ حيث هرب الأسد حينما قام الشخص بإطلاق النار ليستعرض الفيديو محتويات السيارة التي ضمت أسلحة نارية متعددة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93037 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله اعلم بحاله ..

.. لكن هم إرهابيون مجرمون ، هذا مانعرفه عنهم ..

[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 37 دقيقة

الرجوله والبطولة في ساحات القتال وليس داخل المساكن وخارجها

[ عدد التعليقات: 1779 ] نشر منذ 31 دقيقة

سبق وطالبت في عديد من المواقع وحتى الرسمية بمنع اقتناء اي سلاح لاي سبب كان عدا الجهات العسكرية.
حتى الجنود الذين يعملون داخل المدن ولا يمارسون اعمالا يحتاجون فيها الى حمل اسلحة يفترض ان تسحب منهم.
ولا من مستجيب السؤال:ليه ساكتين على امر فيه اخلال بالامن لا اعلم ومن المستفيد من بقاء الاسلحة بايدي الناس؟ ✋

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