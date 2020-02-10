بالصور.. كيا كيه 5 بإطلالة جريئة وذكاء بالغ لضبط درجة الحرارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

طرحت كيا الجبر الجيل الثالث من السيدان المتوسطة كيه 5 «اوبتيما سابقاً»، الفاخرة والتي تتنافس مع تويوتا كامري ونيسان التيما وهيونداي سوناتا بقوة.

تتميز كيا كيه 5 2021 بتصميمها الأنيق، وتزويدها بشبك وجه النمر الأمامي، مع مصابيح رشيقة وغطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل.

وتأتي السيارة بمصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء لزيادة الطابع الرياضي أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالطرازات المنافسة، إضافة إلى جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و19 إنش، كما أنها قادرة على التقاط كلمات مختلفة أثناء التحدث بين الركاب مثل Cool وWarm ليتم تعديل درجة الحرارة تلقائياً بذكاء بالغ.

وتوجد كاميرا فيديو أمامية مدمجة تسجل كل ما يحدث أثناء القيادة كي تعد بمثابة دليل قوي في حالة وقوع الحوادث مع أنظمة الأمن لمنع الاصطدامات والحفاظ على المسار مع 9 وسائد هوائية.

وتستخدم كيا كيه 5 2021 محرك سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 192 حصان بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ما يتيح أداءً مميزاً يناسب العائلة.