الليمون والخل بدائل طبيعية لصبغة الشعر

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن استخدام الصبغة يؤذي الشعر ويُعرضه إلى التلف والتقصف بشكل كبير، ورغم ذلك لا تتخلى بعض الفتيات عنها باعتبارها تمنك مظهرًا مختلفًا وجذابًا.

وهناك بعض الحلول المنزلية التي تمنح درجة شعر أفتح دون استخدام صبغة، فمثلًا عصير الليمون يساعد في الحصول على درجة لون أفتح خاصة عند التكرار.

ويمكن استخدام عصير الليمون عبر وضعه على الأجزاء العليا من الشعر، أو رشّه في جميع أنحاء الشعر، ثم الخروج إلى الشمس لتتفاعل الأشعة فوق البنفسجية مع الليمون، ويجب البقاء في الشمس لمدة 40 دقيقة تقريبًا.

وكذلك يساعد الخل والعسل في تفتيح لون الشعر، وذلك عبر خلط نصف كوب من العسل الطبيعي، وكوب من الخل، ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تطبيقه على الشعر حتى يتوغل في جميع أجزاءه، ثم تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، وتركه لمدة 45 دقيقة.