المحاكم تبدأ رفع إيقاف الخدمات تلقائيًا
بدأت المحاكم، في تفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي أقرها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل قبل أيام.
وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ بأن المحاكم تعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتطلب زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.
وتضمنت التعديلات الجديدة: إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
العمري[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 43 دقيقة
حقيقة الوزير وليد الصمعاني يعتبر المغير في أنظمة وزارة العدل ووضعها على قائمة الخدمات الإلكترونية وهناك بعض الأمور بحاجة إلى لمسات التغيير مثل مزكية الشهود ما لها لزوم الواجب الأكتفاء بالشهود دون الحاجه للمزكي وهناك أمور يلزم تطويرها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 33 دقيقة
مزكية الشهود..يكشف ضعف ثقة وزارة العدل في انظمتها و الشهود بالرغم من توقيعاتم وهوياتهم وامام القاضي!