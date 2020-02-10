بالصور.. أسرة تنجو بأعجوبة من كارثة كبرى في منزلهم بجازان

تركي السالم(صدى):

سقطت أجزاءٍ من سقف منزل داخلي لإحدى الأسر بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، اليوم الاثنين؛ لتنجو الأسرة من كارثة محققة؛ حيث كان أطفالها نيام في غرفهم.

ورصدت لجنة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية، الأضرار وأعدت تقريرٍ بالحادثة والرفع به للجهات المعنية؛ لتؤكد على ضرورة ترميم المنزل بسبب انتشار التشققات والتصدّعات بأسقفه، مبينة أنه أصبح يشكل خطورة بالغة على ساكنيه.

وفي السياق نفسه، طالبت الأسرة الجهات المعنية بالأمر مساعدتها على إيجاد حل للمشكلة المتكررة التي تحدث للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن السقف تساقط وبأحجام كبيرة مرات عدة طول الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحادثة الأخيرة نجا منها أطفالٌ بأعجوبة؛ حيث هوت أجزاء من السقف في الصالة أثناء نومهم.