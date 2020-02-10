إصابة 5 معلمات وسائقهن في انقلاب مركبة بالليث

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة الليث، فجر اليوم الاثنين، حادث مروع بعد انقلاب مركبة تقل 5 معلمات أثناء توجّههن إلى مدرستهن “سوق جدم”- 75 كلم شرق الليث.

وأدى الحادث إلى إصابتهن بإصابات خفيفة، إضافة إلى قائد المركبة التي تقلهن؛ حيث وقع الحادث على مسافة أمتار قليلة من مدرستهن بعد أن فقد قائد المركبة السيطرة عليها عند أحد المنعطفات.

وتسبّب ذلك في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها؛ حيث أُصيب السائق وعدد من المعلمات بإصابات خفيفة؛ لتباشر مرور الليث، ودورية أمنية تابعة لمخفر شرطة مركز غميقة، وثلاث فرق إسعافية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.