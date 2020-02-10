وظائف شاغرة للنساء في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة للنساء، للعمل بمسمى «أخصائي موارد بشرية».

واشترطت في المتقدمة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية، ألا تكون على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا تكون المتقدمة قد استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا