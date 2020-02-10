طلاق امرأة يُجبر زوجها على دفع نصف ثروته

لندن(صدى):

عدّلت محكمة بريطانية، قانون الطلاق الذي يُعطي المرأة 29% من ثروة الزوج بعد الطلاق، ليصبح هناك مساواة بينهما فتُعطى المرأة 50% من الثروة.

يأتي ذلك بعدما استأنفت امرأة الحكم الذي صدر بعد طلبها الطلاق من زوجها، إذ أكد القاضي أنه لا مفر من تعديل القانون بحيث يكون منصفا للبشر.

وأكد محامي الزوج أنه يحق لها 29% فقط من ثروة الزوج؛ لأنها كانت تعيش في كنفه وكان ينفق المال على بيته وأولاده وزوجته .

من جانبه، قال القاضي إن الزوجة من حقها نصف ثروة الرجل لأنها كانت تعتني بالأطفال وتراعي شؤون المنزل، فقد كانت توفر له الكثير من الوقت ليقضيه في العمل ويركز كل اهتمامه في جني المال.