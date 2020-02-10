بالفيديو.. لحظة سقوط نانسي عجرم على المسرح

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة سقوط الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”، في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة “الصوت وبس” .

جاء ذلك بعدما أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية “إمتى أنا أشوفك” للفنان أبو بكر سالم، لتقول له “أنت لي أنا”، فيما يلعب الطفل مصارعة؛ فطلبت نانسي منه أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.