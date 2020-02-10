جامعة أم القرى تعلن عن وظائف جديدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

محاسب: رجال

حارس أمن: رجال

ومن ضمن الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مكملًا لـ (20) عامًا من العمر ولائقَا صحيًّا للخدمة وحسن السيرة والخلق.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو – – -مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

الشروط الخاصة بوظيفة محاسب:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة.

الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وسلامة الحواس.

– قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف.

– الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات وألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

– ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل.

وسيتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .