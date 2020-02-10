تشكيلة الهلال المتوقعة أمام شاهر خودرو الإيراني

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الهلال، فريق شاهر خودرو الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، على ملعب ” زعبيل ” بنادي الوصل، في الإمارات.

وتعد التشكيلة المتوقعة للهلال هي: في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف؛ بينما في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان، أما خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يضم خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتيمبي غوميز؛ حيث يسعى الزعيم إلى الحفاظ على اللقب الكبير الذي توج به في النسخة الماضية.