تشكيلة الهلال المتوقعة أمام شاهر خودرو الإيراني
يواجه نادي الهلال، فريق شاهر خودرو الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، على ملعب ” زعبيل ” بنادي الوصل، في الإمارات.
وتعد التشكيلة المتوقعة للهلال هي: في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف؛ بينما في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان، أما خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري
وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يضم خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتيمبي غوميز؛ حيث يسعى الزعيم إلى الحفاظ على اللقب الكبير الذي توج به في النسخة الماضية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23694 ] نشر منذ 36 دقيقة
بالتوفيق للهلال خارجيا
algernaas4[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 30 دقيقة
بالتوفيق للزعيم العالمي
المليليح[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 10 دقائق
خبر غير مهم حسبتها تشكيلة جوفنتوس 🤚