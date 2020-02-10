وفاة طفلين وإصابة 20 سائحًا عقب تصادم قاربين قرب جزيرة تايلاندية

بانكوك(صدى):

كشف مدير القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية الروسية في تايلاند، فلاديمير برونين، عن وفاة طفلين وإصابة أكثر من 20 سائحًا روسيًا، اليوم الاثنين، عقب تصادم قاربين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وأوضح فلاديمير برونين، إدارة مستشفى جزيرة بوكيت أبلغت السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين (6 أعوام، و12 عاما) جراء حادث تصادم وقع قبالة الجزيرة الواقعة في بانكوك​​؛ فضلًا عن إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا بجروح متفاوتة في حادث تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وقال برونين، أن القاربين اصطدما عندما كان على متن أحدهما طاقم تايلاندي والثاني يقل 39 سائحًا روسيًا مما أسفر عن مقتل وإصابة 22 روسيًا؛ فيما لم يشر إلى سقوط قتلى أو جرحى في الطاقم التايلاندي.