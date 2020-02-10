برنت يهبط إلى 54 دولار للبرميل والتقييم بانتظار تخفيضات أوبك

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي الفيروس التاجي وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

والنفط منخفض أكثر من 20 في المائة عن الذرى المسجلة في يناير بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019 لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش بهبوط 15 سنتا.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.