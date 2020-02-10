بالصور.. نيكولاس كيج يثير الجدل بصديقته الجديدة بعد 4 أشهر من انفصاله

واشنطن(صدى):

ظهر الممثل الأمريكي، نيكولاس كيج برفقة امرأة مجهولة الهوية أثناء حضور جوائز الروح المستقلة في سانتا مونيكا كاليفورنيا؛ حيث كانا يسيران جنبًا إلى جنب أثناء الحدث، وبمجرد الدخول جلسا بالقرب من بعضهما.

وأثار نيكولاس كيج، الجدل بين جمهوره الذي أكد أنه أساء اختيار رفيقته هذه المرة، حيث قال عدد منهم أنها غير جميلة ولا تتمتع بأدنى مقاييس الجاذبية؛ فيما استغرق كيج وقته في التقاط الصور، ثم لوح لمعجبيه الذين اصطفوا لمشاهدة أيقونة هوليوود.

وانفصل الممثل الأمريكي “نيكولاس كيج ” عن زوجته الرابعة إريكا كويكي؛ حيث تقدم إلى المحكمة الأمريكية لإلغاء رخصة زواجه بعد 4 أيام فقط من زواجهما الرسمي؛ لأنها “تتطلع إلى أخذ ماله” وأنه كان في حالة سكر عند إتمام الزواج، على حد تعبيره.