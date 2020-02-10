بالفيديو.. عدنان جستنيه يهاجم لجنة التوثيق: الجزاء من جنس العمل

نواف السالم(صدى):

هاجم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، اليوم الاثنين، لجنة التوثيق واصفًا إياها بـ ” غير المعترف بها “، ومنتقدًا إلغاءها للدوري المشتري وجعله غير محسوب.

ونشر عدنان جستنيه، مقطع فيديو توثيقي لمباراة الاتحاد والشباب من الدوري المشترك، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا: ” ‏وتجينا لجنة التوثيق ” غير المعترف بها ” لتلغي الدوري المشترك بأنه ليس دوري غير محسوب ” .

وأضاف: ” الجزاء من جنس العمل،،كما ألغت هذه اللجنة القاب وبطولات على بعض اللاندية جاء من يلغيها تماماً فلا يعترف بها ولا القائمين عليها ويعتبر عملها” كأن لم يكن شيئاً مذكوراً ” .