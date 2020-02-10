التدريب التقني: قبول أكثر من 41 ألف متدرب ومتدربة بالفصل التدريبي الثاني

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 41762 متدرباً ومتدربة خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بالكليات التقنية للبنين والبنات والكليات التقنية العالمية المتاح فيها القبول للفصل التدريبي الثاني، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة.

وبيّنت المؤسسة، أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية بلغ 32701 متدرب ومتدربة، منهم 24207 متدرّبين في برنامج الدبلوم للبنين، 5379 للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في الدبلوم التطبيقي المسائي 967 متدرّباً، فيما بلغت أعداد المقبولين في البكالوريوس الصباحي للبنين 251 متدرّباً، و1897 متدرّباً في البكالوريوس التطبيقي المسائي.

كما أوضحت المؤسسة أنه تم قبول أكثر من 2822 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية العالمية المتاح فيها القبول للفصل التدريبي الثاني؛ حيث تمّ قبول 622 متدرباً في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، و288 متدرباً في الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، و138 متدرباً في الكلية التقنية العالمية بالجعيمة، وفيما يخص الكليات التقنية العالمية للبنات فقد تم قبول 1774 متدربة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال 246 منشأة تدريبية للبنين والبنات من كليات تقنية، وكليات تقنية عالمية، ومعاهد صناعية ثانوية، ومعاهد تدريب في السجون، ومعاهد شراكات استراتيجية.