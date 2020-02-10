«المسند» : اليوم دخول طالع سعد الذابح

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، اليوم الاثنين، عن دخول طالع سعد الذابح وهو عبارة عن نجمين غير نيرين يقعان في برج الجدي.

وأوضح عبد الله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” سعد الذابح نجم يمان عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله بداية العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم). العقارب ثلاث: عقرب السم والدم والدسم ” .

‏وأضاف ” المسند ” : ” لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير. بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل “؛ متابعًا: ” تستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و 15 ثانية يومياً ” .