بالفيديو.. المحياني: النصر لا يستطيع تحقيق دوري أبطال آسيا والهلال أفضل مثال للبطولة

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي موسى المحياني، على أداء فريقي النصر والهلال، قائلا إن النصر لا يستطيع تحقيق دوري أبطال آسيا، والهلال أفضل مثال لبطولة دوري آسيا في السعودية.

وأضاف خلال برنامج «الدوري مع وليد»، أن النصر يعاني من الفردية الطاغية بين مرابط وحمدالله ويجب الاستغناء عن واحد منهما.

ولفت إلى أن البطولة عليها زخم كبير، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين الشرق ونادرا ما يتمكن فريق من الصعود في الفترات الأخيرة وهذا ما حققه الهلال.