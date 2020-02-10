بالفيديو.. المحياني: النصر لا يستطيع تحقيق دوري أبطال آسيا والهلال أفضل مثال للبطولة
علق الإعلامي موسى المحياني، على أداء فريقي النصر والهلال، قائلا إن النصر لا يستطيع تحقيق دوري أبطال آسيا، والهلال أفضل مثال لبطولة دوري آسيا في السعودية.
وأضاف خلال برنامج «الدوري مع وليد»، أن النصر يعاني من الفردية الطاغية بين مرابط وحمدالله ويجب الاستغناء عن واحد منهما.
ولفت إلى أن البطولة عليها زخم كبير، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين الشرق ونادرا ما يتمكن فريق من الصعود في الفترات الأخيرة وهذا ما حققه الهلال.
رااايق[ عدد التعليقات: 8012 ] نشر منذ 35 دقيقة
كلام منطقي جدا ً ****
*
بس كرة القدم علم غير صحيح ** من الصعب توقع من سيكون أفضل ***!!!
*
وأنا هنا أتكلم على جميع الفرق وخاصة الفرق السعودية المشاركة ***!!!
*
وبالتوفيق للفرق السعودية المشاركة وبالذات الهلال بطل النسخة السابق ***
المليليح[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 7 دقائق
همه اللي قالوا مو حنا اللي قلنا سوالف حريم يعني هذا اللي يبغى يقوله محررين صحيفه صدى بس على لسان غيرهم … أعطونا المذيع الكويتي اللي نتف فيكم واعطونا الإعلاميين اللي مسخروا الهلال وقللوا من قيمتهم ..
غير مثال يابوعشرين سنه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣