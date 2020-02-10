بالفيديو.. شاب متهور يحول إشارة مرورية إلى ساحة تفحيط

خالد الظفيري(صدى):

حول شاب متهور إحدى الإشارات المرورية في الكويت إلى ساحة لممارسة التفحيط، مسبباً ربكة للحركة المرورية.

أظهر ذلك مقطع فيديو متداول للشاب وهو يمارس التفحيط دون مراعاة لعواقب فعله، ما تسبب في توقف عدد من السيارات في الإشارة، وتعطل حركة السير.

وتسبب المقطع في حالة من الجدل، وسط مطالبات بالقبض على الشاب المتهور ومراقبة مثل هذه الأفعال وتشديد العقوبات عليها حفاظا على أرواح المارة.