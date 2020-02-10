بالفيديو.. محمد رمضان يشعل حماس جمهوره بمسابقة شهرية

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن نيته في التقرب إلى جمهوره بشكل أكبر، وقضاء وقت طويل معهم؛ حيث سيقيم مسابقة شهرية ويختار أحد جمهوره ليحضر عيد ميلاده.

وأظهر مقطع فيديو، نشره محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على ” إنستغرام ” وجوده مع بعض نجوم الفن، الذين رقصوا معه على أغنية ” نمبر وان ” ، ليعلن عن مسابقة شهرية على ” إنستغرام ” .

وأوضح النجم المصري، خلال مقطع الفيديو: ” يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستغرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده.. جمهوري ليه حق عليا .. ثقة في الله هنفرح ” .