حقوق الإنسان تحذر من استخدام أساليب مضللة عند التسويق

عادل الحربي(صدى):

نبهت هيئة حقوق الإنسان المصارف المحلية إلى تفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج، مطالبة المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.

وأكدت على عدم تضخيم ميزات المنتج أو الخدمة المعلن عنها، وأن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء وواضح بما في ذلك الهوامش.

وشددت على توفير اهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

ولفتت إلى ضرورة اشتمال ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من المصرف.

وأكدت على أن يتضمن الإعلان اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف وتصريحا باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية بشكل واضح للعميل.