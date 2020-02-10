براد بيت بعد فوزه بأوسكار أفضل ممثل: لا أنظر للوراء

واشنطن(صدى):

حصل براد بيت على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”، “وانس آبون أتايم إن هوليوود”، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، مساء الأحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها براد بيت، بجائزة أوسكار للتمثيل، بعد 30 عاما في صناعة السينما، إلا أنه فاز بيت بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو ” عبد لاثني عشر عاما”، “12 يرز أسليف”.

وقال بيت بعد تسلمه الجائزة “أنا مندهش بعض الشيء، لست الشخص الذي ينظر للوراء ولكن هذا يجعلني أفعل ذلك”.