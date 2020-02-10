غيابات الهلال أمام شاهر الإيراني في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

يخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال مباراته مع شاهر الإيراني، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في ظل عدد من الغيابات.

وتشهد المباراة المقامة في استاد زعبيل الإماراتي، غياب 4 لاعبين وهم: محمد جحفلي ومحمد البريك وأمير كردي ومحمد الشهلوب.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 5:40 م بتوقيت مكة المكرمة و6:40 م بتوقيت أبوظبي و4:40 بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية للمرة الثالثة في تاريخ النادي.