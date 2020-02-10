ظهور مفاجئ لهاتف «سامسونج» جديد في حفل الأوسكار

عادل الحربي(صدى):

أزاحت شركة سامسونج، الستار عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد؛ ليعد الظهور الأول للهاتف مفاجأة كبرى خلال الحفل الفني الشهير.

وظهر الهاتف الجديد بلونين على الأقل هما الأرجواني والأسود فيما لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر؛ بينما من المتوقع أن يكون أقل سعرًا من الهاتف جالاكسي فولد الذي يبلغ 1980 دولارا والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.

ومن جانبه، أوضح توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث: ” الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونج ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن ” .