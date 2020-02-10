كاتب: كل البرامج توسلت لرئيس الهلال ولكنه تركها لمن يهوون الفلاشات

نواف السالم(صدى):

أشاد كاتب صحفي برئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، مؤكدًا أنه يعمل في صمت ولكن بجد واجتهاد لم يصل إليه الكثير من نظرائه، وذلك على الرغم من أنه لم يكن يوماً من الأيام لاعباً أو عضو شرف أو عضو مجلس إدارة لإحدى إدارات الهلال.

وقال الكاتب أحمد الشمراني، في مقال له بصحيفة ” عكاظ ” : ” اعتبره اليوم أنموذجاً فريداً في وسط رياضي متقلب في تعاطيه مع ساكنيه. الهلال بطل لآسيا، ألا يكفي هذا أن يجعل رئيسه يتنقل بين البرامج بكل زهو؟” مستدركًا: ” هذا الشاب ظل محافظاً على هدوئه ورزانته وكسب كل الاحترام ” .

وأكد ” الشمراني ” : ” كل البرامج بحثت عنه، وبعض المذيعين في بعض البرامج ربما توسلوا له أن يظهر معهم حتى لو يتم البث من مقر الهلال، لكنه رفض وترك تلك البرامج لمن يهوون الفلاشات ” .

وأضاف: ” كتب التاريخ أن الهلال بعد غياب طووووووويل حقق آسيا في عهد إدارة يرأسها فهد بن نافل، ودوّن التاريخ أن الهلال وصل للعالمية في ظل رئيس مغمور أدار اللعبة بذكاء وما زال يديرها في منأى عن برامج التوك شو ليصبح أشهر من نار على علم بإنجازاته ” .

وتابع: ” سؤالي الذي يطرحه كثر معي: من أنت يا رئيس الهلال؟ ومن أي مدرسة رياضية تخرجت؟ وهل هذا الهدوء عادة أم اكتساب؟ أزيد نصيحة من خلالك لغيرك من العاملين في الأندية، رؤساء وأعضاء: قلدوه، اعملوا كثيرا ومنجزاتكم ستنصفكم ” .