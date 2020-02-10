«عطيف» : السد والأهلي أصعب الأندية التي لعبنا ضدها

نواف السالم(صدى):

أكد عبدالله عطيف، لاعب نادي الهلال، أن أصعب مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، كانت أمام ناديي السد القطري والأهلي، على الرغم من امتلاك الزعيم للأفضلية في كليهما.

وأوضح نجم الهلال في برنامج ” الدوري مع وليد ” : ” أصعب مواجهتين.. هما السد في الإياب سجلنا هدفًا في بداية المباراة وكانت لدينا الأفضلية، ولكننا صعبنا المباراة، ومباراتا الأهلي والسد هما أصعب الأندية التي لعبنا ضدها في دوري أبطال آسيا ” .

وأضاف عطيف: ” كان هناك تفاؤل، وقال لي جانغ هيون سو إذا وصلنا إلى نهائي آسيا أمام فريق ياباني سأخبركم كيف نفوز، ولكن بعد الهدف الأول في اليابان شعرنا أننا اقتربنا من اللقب “؛ فيما استطرد: ” أتحدث العربية والإنجليزية فقط وأعمل حاليًّا على دراسة اللغة الإسبانية.. أحاول أن أكون هادئًا؛ لأن الهدوء يقلل من ارتكاب الأخطاء ” .