وظيفة إدارية شاغرة في شركة إكسترا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (أخصائي موارد بشرية) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً؛ بينما وصف التدريب يتمثل في تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد 2020/02/09م وينتهي بتاريخ 2020/03/09م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .