موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني بدوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

يستهل فريق الهلال، اليوم الاثنين، مشواره الآسيوي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بمواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.

ويلتقي الفريقان عند الساعة 5:40 مساءً، على أرض ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي.

وستكون المباراة حماسية للغاية نظرًا لرغبة كلا الفريقين في فرض سيطرته منذ بداية الجولة الأولى في دور المجموعات، وتصدر المجموعة من المباراة الأولى.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على أوراوا الياباني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين النهائيتين.

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