طالب «متعاطي» يطلب تكفيله لأداء الاختبار

أبوظبي(صدى):

واجه طالب جامعي من جنسية خليجية في الإمارات، تهمة تعاطي المخدرات.

ونظرت محكمة جنح أبوظبي قضية اتهام الشاب، بتعاطي المخدرات وتخلفه عن الفحص الدوري بدون إذن مسبق.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم تعاطيه للمواد المخدرة، مؤكداً أن لديه وصفات طبية صادرة عن أحد المستشفيات الحكومية، وأنه حاول تقديم هذه الوصفات للموظف خلال الفحص الدوري، إلا أن الأخير رفض استلامها.

وأشار المتهم إلى أن لديه سابقة تعاطي واحدة، وأنه توقف، وكان يداوم على الفحص، وتغيب بسبب المرض، وطلب من هيئة المحكمة بتكفيله، نظراً لكونه طالباً، ولديه اختبارات، إضافة إلى أنه وحيد والدته، وهو من يرعى شؤونها.