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20 فريق نسائي مسجل ببطولة البلوت

20 فريق نسائي مسجل ببطولة البلوت
طلال الغامدي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس الأحد، عن عدد المشاركين في بطولة شتاء الرياض للبلوت.

وقال آل الشيخ محتفيًا: حتى الحين ١٨ ألف فريق مسجل ببطولة البلوت، تجاوزنا العدد المطلوب، و٢٠ فريق منهم نسائي.

وتشارك النساء لأول مرة في بطولة للبلوت، والتي شهدت تحضير جوائز بقيمة 2 مليون ريال للفائزين والفائزات.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 93005 ] نشر منذ 18 دقيقة

افاا ..

.. الورق اللي بيديها خطيره ، كبتتها عليهم مع اربع ميه .. مبروك الفوز ..

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