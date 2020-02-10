20 فريق نسائي مسجل ببطولة البلوت
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس الأحد، عن عدد المشاركين في بطولة شتاء الرياض للبلوت.
وقال آل الشيخ محتفيًا: حتى الحين ١٨ ألف فريق مسجل ببطولة البلوت، تجاوزنا العدد المطلوب، و٢٠ فريق منهم نسائي.
وتشارك النساء لأول مرة في بطولة للبلوت، والتي شهدت تحضير جوائز بقيمة 2 مليون ريال للفائزين والفائزات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93005 ] نشر منذ 18 دقيقة
افاا ..
.. الورق اللي بيديها خطيره ، كبتتها عليهم مع اربع ميه .. مبروك الفوز ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45874 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب طيب