إسرائيل تجيز ترشيح نائبة عربية لانتخابات الكنيست

وكالات(صدى):

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشيح النائبة العربية هبة يزبك، في القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقررة في مارس.

وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية قاض واحد، حيث صوت 5 أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من 9 قضاة.

ورأت المحكمة العليا أنه لا يوجد أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشح يزبك أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست.