المحامي يستحق أتعابه سواء حكم لصالح موكله أم لا

علي القحطاني(صدى):

هناك الكثير من القضايا التي تنتهي بأزمات بين المحامي وموكله نتيجة تهرب الأخير من أداء أو سداد أتعاب وكيله.

وفي هذا السياق، أكد قانوني، أن عقد أتعاب المحاماة ينص على بذل العناية بغض النظر عن نتيجة الحكم، ما يعني أن الاتفاق بين أطراف الدعوى، يكون على بذل الجهد والعناية اللازمة بالمرافعة والمدافعة مقابل الاتعاب المشار إليها في العقد.

ولم يتم الاتفاق على إنهاء القضية بحكم لصالح المدعى عليه، والمدعي يستحق الاتعاب المسماة سواء حكم لصالح موكله أم لا.

والمدعي مطالب ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، والاتعاب المتفق عليها أتعاب مسماة وبالتالي لا يعدل عن العقد المسمى إلى أجرة المثل إلا بموجب شرعي.