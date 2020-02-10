واقعة انتحال شخصية تحرم مواطنة من الزواج 15 عامًا

حمود العنزي(صدى):

تورطت امرأة في انتحال شخصية امرأة أحرى، طوال 15 عامًا، متسببة في حرمانها من الزواج طوال تلك السنوات.

وكشفت الجهات المعنية، أن المتهمة، اتفقت مع قريبة للمجني عليها لانتحال هويتها، بغرض التسبب في مشاكل نظامية لها.

وكانت المجني عليها قد تقدمت بشكوى لهيئة حقوق الإنسان، وتم كشف التزوير والانتحال.

وتم توفير رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدة للمجني عليها، التي عانت بسبب المتهمة التي كانت الحالة الاجتماعية لها متزوجة ولديها أبناء.