ابن مساعد يسخر من تصريح ابن جاسم عن صفقة القرن بأبيات شعر

عادل الحربي(صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من تصريحات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، حول ما يسمى بـ صفقة القرن.

وكعادته الأمير عبد الرحمن، رد ردًا قاصفًا لجبهة عراب الخراب القطري، لكن هذه المرة بأبيات شعر.

وقال ابن مساعد في رده: وقتنا وين رايِح..العبث فيه حاسِمْ..ممتلي بالفضايح..والدّجَل والطلاسِمْ,,فيه تُسدى النصايح..من حمَد إبْن جاسْم!.

وكان ابن جاسم قد تناسى، علاقته الدافئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر تعميق العلاقات الاقتصادية، الذي حول الدوحة إلى خنجر يطعن في الوطن العربي.

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