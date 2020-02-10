بالفيديو..البدير تسأل الكلباني عن تدخل المشايخ في شؤون المرأة مثل الحيض والنفاس

حمود العنزي(صدى):

استنكرت الإعلامية نادين البدير، خلال برنامجها «اتجاهات»، من حديث المشايخ عن خصوصيات المرأة مثل الحديث عن الحيض، والنفاس، والجماع وغيرها، في البرامج الدينية.

وسألت البدير للشيخ عادل الكلباني: كيف يسمح يتدخل المشايخ لأنفسهم بالتدخل في حياة المرأة الخاصة جدا؟.

ومن جانبه رد الشيخ الكلباني، مؤكدًا أن الحيض والنفاس وغيرها من الأمور التي تخص المرأة جميعها مذكورة في القرآن والسنة، ولا حياء في تفسيرها وشرحها للمتسائلات عن بعض الأحكام الخاصة بتلك المواضيع، فهذا واجب رجال الدين.

وفي سياق منفصل، تحدث الكلباني عن حكم عمل المرأة قائلا: إن المرأة لاتصلح لكل عمل، ويمكن أن تكون مفتية، أما إمامتها المسجد فلا تجوز، ولا بأس في عملها كقاضية.

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