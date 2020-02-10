سيدة تنهي حياة رضيعتها بعدما اغتصبها جدها!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدمت سيدة مصرية، على قتل رضيعتها صاحبة الـ 18 شهرا من العمر، بإغراقها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوفاة طفلة في ظروف غامضة، وعدم جزم مفتش الصحة سبب الوفاة.

وكشفت التحريات فيما بعد، أن جد المجني عليها اغتصبها، مما نتج عنه نزيف بفتحة الشرج وأثناء قيام الأم بتغيير ملابس الطفلة لم تسطع السيطرة على أعصابها فأغرقت الطفلة، أثناء تحميمها.

وقضت المحكمة، بمعاقبة الأم بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل طفلتها.