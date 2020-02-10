برشلونة يحتل وصافة الليجا بفوزه على ريال بيتيس

نواف السالم(صدى):

فاز فريق برشلونة، بنتيجة 3-2 خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الاسباني.

وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في وصافة الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانضم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لقائمة مميزة للغاية بعد فوز البارسا على ريال بيتيس، حيث نجح في تحقيق هاتريك أسيست بتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في أهداف برشلونة الثلاثة ضد ريال بيتيس التي سجلها كل من فرينكي دي يونج وسيرجي بوسكيتس وكليمونت لينجليت.