محمد الشيخ يُرجح فوز الهلال: «شهر خودرو ليس فريق مقلق»(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، محمد الشيخ، أن الهلال أصبح بعيد عن الكثير من الضغوط بعد تحقيقه النسخة السابقة لدوري أبطال آسيا.

وتوقع أن تكون المباريات القادمة للهلال أسهل، مضيفا أن إقامة مباراته أمام شهر خودرو الإيراني في الإمارات ستخفف من الضغط الجماهيري والإعلامي عليه.

وأضاف، في تصريحات له، أن فريق شهر خودرو الإيراني لا يعد فريق مقلق، مرجحا فوز الهلال عليه فى المباراة التى ستجمعها غدًا على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.