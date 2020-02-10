تعليم شقراء ينقل معلمة بسبب خلافات مع منسوبات مدرستها

علي القحطاني (صدى):

أعلنت إدارة المتابعة بوزارة التعليم عن إصدار قرارًا بنقل معلمة في “تعليم شقراء” من محيط مدرستها؛ وتوجيهها إلى إحدى مدارس المحافظة وفق الاحتياج..

وجاء قرار الإدارة بناء على ما توصلت له اللجنة التي نظرت في قضيتها؛ حيث كانت شكاوى قد دارت بين المعلمة وبعض منسوبات مدرستها في الفترة الماضية.

وقالت الإدارة إنه بعد دراسة لجنة مختصة القضية تقرر “نقلها من محيط مدرستها تغييرًا لبيئتها، ومحاولة لدمجها في محيطها التعليمي”، وذلك بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ووجَّهت إدارة تعليم شقراء بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة، وذلك وفق النظام؛ إذ نص تعميم التبليغ بنتيجة حركة النقل في “ثانيًا” الخاص بحركة النقل الداخلي رقم ٨ على “التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة”، ولوجود عجز في المدرسة المنقولة لها المعلمة تم تسديده بالمعلمة المذكورة حسب النظام.