الكلباني: إغلاق المحلات وقت الصلاة ليس من الشريعة (فيديو)

علي القحطاني (صدى):

كشف الداعية عادل الكلباني ، عن رأيه في إغلاق المحلات وقت الصلاة، مؤكدًا أنه يقترح تقصير المدة.

وقال الكلباني خلال برنامج “اتجاهات” : أقترح تقصير المدة ، يعني الآن يصل لساعة إلا ربع في صلاة المغرب ، هذا طويل جداً ، ممكن يؤذن و 5 دقايق وتقام الصلاة” .

وأضاف : محطات البنزين ليست عذراً ، أنا أرى اللي يعتذر بها أنهم أغبياء ، ليش تبغى محطات البنزين تفتح ؟ ، لا بد تكون مسوي احتياطاتك لا تترك العداد يصل لآخره .

وتابع : أنا أرى أن تفتح المحطات التي تقع على الطرق السريعة لأن الذين يكونون على سفر يحتاجونها ، والمحطات بعيدة عن بعضها قائلا :أنا لا أقول أن هذا شرعاً ، ولكن هذا نظام ، لأجل هذا لو تم تقنينه أو أُلغي فالأمر فيه سعة، والموضوع كما قلت نظام وليس شريعة حتى إذا أُلغي تماماً ما فيه إشكال .