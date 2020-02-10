سفاح تايلاند قتل 27 شخص بسبب منزل

بانكوك(صدى):

شهدت تايلاند يوم أمس مذبحة راح ضحيتها 27 قتيلا، بجانب عشرات من المصابين، بسبب جندي قام بإطلاق النار بشكل عشوائي، في عدة أماكن بدأها فى ثكنة تابعة للجيش وانتهي بإطلاق النار داخل مركز تجارى.

وكشفت السلطات التايلندية الأسباب الحقيقة وراء الهجوم الذى ارتكبه الجندى، حيث ذكر رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا أن، أن الجندي أقدم على ما فعله بسبب نزاع حول بيع منزل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن وقوع الحادث تم بدوافع شخصية، مؤكدًا أن بلاده لم تشهد من قبل هجوم في أحد مراكزها التجارية.

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