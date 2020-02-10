مواطن يوثق كارثة في شوارع الرياض تتسبب في هبوط المنازل (فيديو)

راشد ال قنيعير(صدى):

وثق مواطن لحظة قيام عمال في أحد المناطق بالدفان بطريقة كارثية تؤدي في النهاية إلى هبوط المباني.

وأظهر المواطن في الفيديو قيام سيارات نقل الرمل، بنقل الدفان بطريقة عشوائية وإلقائه بالطريقة ذاتها دون اهتمام .

ولفت المواطن إلى أن هذه الطريقة هي سبب هبوط أكثر المباني في الرياض ، متسائًلا عن البلديات ودور المراقبين.