مواطن يوثق كارثة في شوارع الرياض تتسبب في هبوط المنازل (فيديو)
وثق مواطن لحظة قيام عمال في أحد المناطق بالدفان بطريقة كارثية تؤدي في النهاية إلى هبوط المباني.
وأظهر المواطن في الفيديو قيام سيارات نقل الرمل، بنقل الدفان بطريقة عشوائية وإلقائه بالطريقة ذاتها دون اهتمام .
ولفت المواطن إلى أن هذه الطريقة هي سبب هبوط أكثر المباني في الرياض ، متسائًلا عن البلديات ودور المراقبين.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 13 دقيقة
اجرام وسرقات ونصب وغش بكل مراحل البناء..والله اليهود ما يسونها…
تصورو كل واحد منكم راح يدفع ثروته وشقى عمره بهالخرايب…؟
الحل عند محماس..