جامعة الملك خالد تكمل إجراءات قبول 60 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن قبول طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة السمعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد المحسن القرني أن الجامعة تولي أهمية بالغة في خدمة طلاب وطالبات ذوي الإعاقة السمعية، وذلك من خلال استكمال إجراءات عمليات القبول بالجامعة وفتح شعب خاصة لهم وتوفير مترجمين ومترجمات بلغة الإشارة بالتعاون مع صندوق الطالب ووحدة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب لإيصال المادة العلمية على الوجه الأكمل.

وأشار القرني إلى أن الجامعة تسعى لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتوفير الدعم لهم لمواصلتهم الدراسة ولتمكينهم من القيام بدور فعال في المجتمع وفي بناء الوطن.