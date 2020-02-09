إطلاق سراح  الفنانة مريم حسين بعد أيام من حبسها 

أبوظبي(صدى):

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد، عن إطلاق سراح الفنانة المغربية مريم حسين من محبسها، بعد 10 أيام فقط من إعلان القبض عليها لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر.

وأضافت مها محمد، عبر حسابها على موقع ”إنستجرام“: ”أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين“.

وقالت مها محمد، التي دعمت مريم حسين بعد القبض عليها: ”ياربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها، الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين“.

اقرأ أيضا: