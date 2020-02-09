بالصور.. المهرجان المسرحي يختتم فعالياته

محمد بن طحيح تصوير محمد عبدالله خضير(صدى):

بحضور محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح وضيف الأمسية الفنان عبدالله عسيري اختتم المهرجان المسرحي فعالياته مساء أمس السبت الموافق١٤٤١/٦/١٤هـ

والذي قد انطلق قبل أسبوعين ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير ومر بتصفيات أولية في المدارس وتأهل للمرحلة النهائية أربعة ثانويات قدمت كل ثانوية مسرحيتها المشاركة بها على مسرح شارع الفن في أربع ليالي متتاليه حيث تم تخصيص مبلغ (١٥٠٠٠ريال) كجوائز للمسابقة

وقد حصل على المركز الأول ثانوية الإمام البخاري بثربان وتم عرض المسرحية بتواجد الفنان عبدالله عسيري الذي أثنى على هذه الفكرة التي تدعم الموهوبين كما أعلن محافظ المجاردة عن دورة في المسرح ستقيمها جمعية الثقافة والفنون بأبها لمدة ثلاثة أيام للشباب والشابات في المجاردة كما استعرض في هذا الاحتفال عرض مرئي لأهم الفعاليات التي تم تنفيذها في شتانا غير حتى تلك اللحظة وفي الختام تم تكريم المدارس المشاركة ولجنة التحكيم وتم توزيع جوائز حصن المجاردة على الفائزين والتقطت الصور التذكارية .