حقيقة إزالة الملصقات بالمنطقة المركزية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة بأمانة الطائف، حقيقة قيام موظف تابع لإحدى الشركات المشغلة للمواقف بالمنطقة المركزية بنزع وتمزيق اللوحات الإرشادية لسائقي المركبات وتوعيتهم بالوقوف الصحيح من أجل وقوع السائقين في المخالفات.

وقالت المصادر هذا الشخص كان يقوم بإزالة ملصقات عشوائية لمجهولين لإعلانات ودعايات، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وأشارت إلى عدم صحة ما تم تداوله مع الفيديو من معلومات بالمنطقة المركزية المجاورة لجامع عبدالله بن عباس.

وأوضحت أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس تابعًا لشركة المواقف، وهو ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، ونزع الملصقات والمنشورات الدعائية التي لا تخص مواقف تخص مجهولين وأزالها.