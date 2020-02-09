 حسم الجدل حول وجود شبهة جنائية في واقعة دهس مواطنة لأسرتها في جازان

تركي السالم(صدى):

أكد مصدر مطلع أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة دهس الأم طفلتها الرضيعة وزوجها في كورنيش بيش بجازان.

وقال المصدر إن الحادث نتج عنه وفاة الرضيعة، وإصابة الزوج بإصابة بالغة، لافتا إلي أن الحادث كان خلال وجود الأسرة في الكورنيش وهي تتنزه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأم كانت تقود السيارة، ودهست بالخطأ الأب والطفلة الرضيعة؛ فتوفيت الطفلة، وأُصيب الأب؛ وتم نقله للمستشفى المركزي بجازان.