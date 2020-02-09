حسم الجدل حول وجود شبهة جنائية في واقعة دهس مواطنة لأسرتها في جازان
أكد مصدر مطلع أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة دهس الأم طفلتها الرضيعة وزوجها في كورنيش بيش بجازان.
وقال المصدر إن الحادث نتج عنه وفاة الرضيعة، وإصابة الزوج بإصابة بالغة، لافتا إلي أن الحادث كان خلال وجود الأسرة في الكورنيش وهي تتنزه.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأم كانت تقود السيارة، ودهست بالخطأ الأب والطفلة الرضيعة؛ فتوفيت الطفلة، وأُصيب الأب؛ وتم نقله للمستشفى المركزي بجازان.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45864 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يعينها
بدر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
تقبل الله الطفلة الرضيعة وكتب الله الصحة و السلامة لزوج قدر الله ماشاء فعل هو من سمح لها بقيادة السيارة
محماس السادس[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله…
اعوذ بالله ممن يزيد بلاء الناس تبلي…
هذا قضاء وقدر … واتمنى من المرور تكثيف حملاته التوعويه بخطر تخبط النساء اثناء تعلمهن القياده..فهذه ليست الحادثه الاولى