40 ألف ريال غرامة ضد بلايلي وجوليانو

ماجد محمد (صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن فرض عقوبة ضد البرازليين جوليانو فيكتور ومايكون بريرا ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، حيث فرضت غرامة مالية على الأول قدرها 20 ألف ريال وعلى الثاني 30 ألف ريال.

جاءت الغرامة على خلفية تغيبهما عن اللقاء الإعلامي “فلاش إنترفيو”، بعد تعادل فريقهما مع ضمك، 30 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرضت اللجنة، على الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بعد مباراة فريقه أمام العدالة، كما فرضت غرامة مالية على الأوروجوياني دانيل كارينيو مدرب الوحدة غرامة 30 ألف ريال، لغيابه عن المؤتمر الصحفي، بعد مباراة فريقه أمام الاتفاق.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على فريقي الشباب والفتح، لتأخرهما في النزول لأرض الملعب خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.